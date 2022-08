Ciclismo | Jonas Vingegaard non parteciperà ai Mondiali di Wollongong 2022

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Idinon avranno al via uno dei principali protagonisti di questa stagione. A(Australia) non ci sarà infatti il vincitore dell’ultimo Tour de France, ovvero. La notizia è stata data dal selezionatore della nazionale danese, Anders Lund, che ha affermato che il classe 1996 ha scelto di concentrarsi su altri impegni con la maglia della Jumbo-Visma.su pista: Letizia Paternoster è stata operata a Brescia. L’obiettivo è provare a rientrare per il Mondiale Allo stesso tempo, Lund ha anche svelato i primi quattro corridori convocati per i: Mattias Skjelmose Jensen, Jakob Fuglsang, Soren Kragh Andersen e Magnus Cort Nielsen. Gli altri quattro nomi saranno invece annunciati il prossimo 29 ...

- Il vincitore del TourVingegaard non sar al via dei Mondiali di Wollongong. Il 25enne ha deciso di non andare in Australia e concentrarsi sul resto del finale della ...... venerdì sarà al via della Vuelta di Spagna di, che ha già vinto tre volte. Lo sloveno ... Lo scalatore startunitense Sepp Kuss, uno dei gregari della maglia gialla DaneVingegaard all'...El ciclista neerlandés Tom Dumoulin anunció este lunes que se retira oficialmente con efecto inmediato a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Dumoulin, de 31 años, ya había comunic ...Jonas Vingegaard no formará parte del equipo para el Mundial porque optó por centrarse en otras actividades en el seno del Jumbo-Visma.