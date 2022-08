Bahrain Victorious, arrivano Pasqualon e altri due corridori – UFFICIALE (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giornata ricca di movimenti di ciclomercato per la Bahrain Victorious, che ha ufficializzato l’arrivo di ben tre nuovi corridori per le prossime stagioni. Il più importante è il nostro Andrea Pasqualon, che lascia l’Intermarché Wanty Gobert dopo sei anni di militanza. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo Monaco 2022: a cronometro sfrecciano Bissegger e Reusser Anche Niklas Arndt è un ottimo colpo. Vincitore di una tappa al Giro d’Italia e una alla Vuelta a España, il tedesco arriva nella sua nuova squadra dal Team DSM,grazie al quale passò professionista nel 2013. Dall’italiana Team Corratec – facente parte del circuito Continental – arriva infine il forte velocista serbo e attuale campione nazionale sia in linea che a cronometro Dusan Rajovic. Per lui il primo grande contratto della carriera, arrivato dopo 22 successi ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giornata ricca di movimenti di ciclomercato per la, che ha ufficializzato l’arrivo di ben tre nuoviper le prossime stagioni. Il più importante è il nostro Andrea, che lascia l’Intermarché Wanty Gobert dopo sei anni di militanza. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo Monaco 2022: a cronometro sfrecciano Bissegger e Reusser Anche Niklas Arndt è un ottimo colpo. Vincitore di una tappa al Giro d’Italia e una alla Vuelta a España, il tedesco arriva nella sua nuova squadra dal Team DSM,grazie al quale passò professionista nel 2013. Dall’italiana Team Corratec – facente parte del circuito Continental – arriva infine il forte velocista serbo e attuale campione nazionale sia in linea che a cronometro Dusan Rajovic. Per lui il primo grande contratto della carriera, arrivato dopo 22 successi ...

