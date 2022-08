Un gadget indispensabile fino in autunno | il bracciale antizanzare di Xiaomi | una protezione sicura dagli insetti

Leggi su computermagazine

(Di martedì 16 agosto 2022)YouPin lancia un nuovotto repellente anti-zanzare per tutte le tasche, agli oli essenziali, che si avvale di sole sostanze naturali e che non utilizza alcun agente chimico, con la promessa di metterci al riparo dalle “perfide” ed immancabili “compagne indesiderate dell’Estate”. Scopriamo tutte le caratteristiche ed il prezzo. Ilanti-zanzare di Jordan & Judy proposto daYouPin – ComputerMagazine.itAvete mai vissuto un’Estate senza punture? Impossibile, vero?! Per quanti rimedi possiamo prendere, in un modo o nell’altro qualche bolla sul nostro corpo compare sempre e la nostra pelle e il nostro sangue si fanno banchetto di più di 3.500 specie di assetate zanzarine. Molte sono le soluzioni offerte sul mercato, a partirespray repellenti, ...