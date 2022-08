Ultime Notizie – Elezioni 2022 | ‘strappo gentile’ di Rotondi | “Sosterrò Meloni”

(Di martedì 16 agosto 2022) Qualcuno lo ha definito lodi un vecchio berlusconiano. Gianfranco, apprende l’Adnkronos, sosterrà Giorgiaalledel 25 settembre. Secondo gli ultimi boatos, che l’esponente Dc non conferma, potrebbe correre in uno dei collegi (uninominale o proporzionale, ancora non è chiaro) riservati da Fratelli d’Italia ai centristi di ‘Noi moderati’ di Brugnaro-Lupi-Toti alle politiche. ”Non ho chiesto la candidatura a Forza Italia – dice, presidente di ‘Verde è popolare’, deputato non iscritto al partito azzurro ma, allo stato uno dei vicepresidenti del gruppo alla Camera – per una elementare regola di galateo: ho cercato di convincere Fi a sostenere Giorgiapremier, con gli argomenti che ho ampiamente illustrato in ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - junews24com : Depay Juve (Marca): resta da superare un ultimo ostacolo. Le novità - - antivirusgg : @matteorenzi Sapendo di perdere, SALTA UN GIRO. Meno esposizione mediatica, meno rumore sul mio nome, Dopo il disas… - ParliamoDiNews : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie: liste Pd varate, Cirinnà rinuncia - la Repubblica #elezioni #politiche… -

Il Sole 24 ORE

A tal riguardo ledi mercato confermano come la Juventus stia lavorando alla partenza di Daniele Rugani. Il centrale toscano è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società ...Segui lesui protagonisti, i partiti e i sondaggi politici nel nostro Speciale elezioni 2022 Ore 12:54 - Renzi: "Meloni - Salvini rischio per economia, non democrazia" "In molti ... Ucraina ultime notizie. Putin, Occidente usa Ucraina come carne da cannone. Nuova purga Zelensky, ... Barbara D’Urso continua a far sognare i suoi fan con il suo fisico da urlo. Nelle scorse ore la conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dove si mostra di ...soprattutto giornali uno dei suoi principali assett, poi progressivamente smantellato. Al momento tra le testate di cui è proprietaria figurano il Dayton Daily News e altri giornali in Ohio.