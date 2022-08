Parlamentarie M5S: da Appendino a Patuanelli, ecco listino Conte (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Ci sono 15 nomi nel listino di Giuseppe Conte, la lista ristretta, come l’ha definita il presidente del Movimento 5 Stelle. Su di essa, oggi a partire dalla 10, gli iscritti M5S saranno chiamati a dare il proprio assenso, oltre a votare per le Parlamentarie. Tra i 15 compaiono esponenti della società civile, come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Esperti di transizione ecologica, come l’ex ministro Sergio Costa e il professor Livio De Santoli. C’è il notaio del Movimento, Alfredo Colucci. E poi tanti big pentastellati. Si parte dall’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, poi la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il componente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Ci sono 15 nomi neldi Giuseppe, la lista ristretta, come l’ha definita il presidente del Movimento 5 Stelle. Su di essa, oggi a partire dalla 10, gli iscritti M5S saranno chiamati a dare il proprio assenso, oltre a votare per le. Tra i 15 compaiono esponenti della società civile, come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Esperti di transizione ecologica, come l’ex ministro Sergio Costa e il professor Livio De Santoli. C’è il notaio del Movimento, Alfredo Colucci. E poi tanti big pentastellati. Si parte dall’ex sindaca di Torino Chiara, poi la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano, il componente ...

HuffPostItalia : Parlamentarie M5S, Dal fratello di Buffagni al compagno di Dadone, tra i candidati diversi 'parenti d'arte' - Bernini_P : Domani 16 agosto ci saranno le #parlamentarie del @Mov5Stelle si vota dalle 10 alle 22. L’avviso arriverà in mail… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Parlamentarie M5s il 16 agosto in giornata unica. Io candidato in più collegi? Lo scoprirete” - telodogratis : Parlamentarie M5S: da Appendino a Patuanelli, ecco listino Conte - infoitinterno : Parlamentarie M5S: da Appendino a Patuanelli, ecco listino Conte -