Nuoto, Benedetta Pilato: “Mi aspettavo un pochino meglio ma siamo tutti un po’ stanchi” (Di martedì 16 agosto 2022) Missione compiuta per Benedetta Pilato nei preliminari dei 50 rana agli Europei 2022 di Nuoto. Al Foro Italico di Roma l’azzurra classe 2005 ha fatto segnare il secondo migliore tempo in 29.93 e si è qualificata senza problemi alle semifinali di oggi pomeriggio. Considerando tutte batterie ha fatto meglio di lei soltanto la connazionale Arianna Castiglioni (29.91). “Mi aspettavo un pochino meglio però ora aspettiamo oggi pomeriggio per vedere come va – ha affermato la campionessa mondiale ed europea dei 100 rana subito dopo la sua prova ai microfoni di Sky Sport – Alla fine 29”9 ci sta, va bene così”. Nuoto, Europei 2022: Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato avanti a tutte nelle batterie dei 50 rana La nativa di ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Missione compiuta pernei preliminari dei 50 rana agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma l’azzurra classe 2005 ha fatto segnare il secondo migliore tempo in 29.93 e si è qualificata senza problemi alle semifinali di oggi pomeriggio. Considerando tutte batterie ha fattodi lei soltanto la connazionale Arianna Castiglioni (29.91). “Miunperò ora aspettiamo oggi pomeriggio per vedere come va – ha affermato la campionessa mondiale ed europea dei 100 rana subito dopo la sua prova ai microfoni di Sky Sport – Alla fine 29”9 ci sta, va bene così”., Europei 2022: Arianna Castiglioni eavanti a tutte nelle batterie dei 50 rana La nativa di ...

