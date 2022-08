Non solo Totti e Blasi, guarda che rotture d’agosto! (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto è cominciato con la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Poi una dopo l’altra sono scoppiate tante altre coppie famose. Claudio Amendola e Francesca Neri sono in crisi dopo 25 anni insieme, Vanessa Incontrada chiude la storia d’amore con Rossano Laurini e Fabio Rovazzi conferma l’addio da Karen Casiraghi. Kim Kardashian ha detto addio a Pete Davidson dopo 9 mesi e Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati dopo 4 anni. Maretta anche in casa di Wanda Nara, ma Mauro Icardi smentisce che ci sia pronto un divorzio. Si sono lasciati pur restando in buoni rapporti e così Fabio Rovazzi ha ufficializzato la fine del rapporto con Karen Casiraghi con cui conviveva da qualche anno. Fine della storia d’amore tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin: lei scrive sui social che lui viene filmato con altre. Per Kim Kardashian e Pete Davidson la ... Leggi su blog.libero (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto è cominciato con la separazione tra Ilarye Francesco. Poi una dopo l’altra sono scoppiate tante altre coppie famose. Claudio Amendola e Francesca Neri sono in crisi dopo 25 anni insieme, Vanessa Incontrada chiude la storia d’amore con Rossano Laurini e Fabio Rovazzi conferma l’addio da Karen Casiraghi. Kim Kardashian ha detto addio a Pete Davidson dopo 9 mesi e Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati dopo 4 anni. Maretta anche in casa di Wanda Nara, ma Mauro Icardi smentisce che ci sia pronto un divorzio. Si sono lasciati pur restando in buoni rapporti e così Fabio Rovazzi ha ufficializzato la fine del rapporto con Karen Casiraghi con cui conviveva da qualche anno. Fine della storia d’amore tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin: lei scrive sui social che lui viene filmato con altre. Per Kim Kardashian e Pete Davidson la ...

