Muore a 48 anni per una malattia fulminante Anna Rita Luceri, del trio Ciciri e Tria, reso popolare da Zelig (Di martedì 16 agosto 2022) E’ morta all’eta’ di 48 anni a causa di una malattia l’attrice salentina Anna Rita Luceri, che aveva fatto parte del gruppo ‘Ciciri e Tria’, conoscuto a livello nazionale per la partecipazione a ‘Zelig’. Completavano il trio, che con la sua effervescenza ed allegria ha avuto riconoscimenti in tutta Italia, Carla Calo’ e Francesca SAnna che in un post sui social ricordano l’amica cosi’: “Stretta a noi per sempre!”. Musica, teatro e spettacolo avevano caratterizzato il percorso professionale di Anna Rita Luceri, originaria di Martano (Lecce), che da qualche tempo aveva deciso di provare la carriera da solista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) E’ morta all’eta’ di 48a causa di unal’attrice salentina, che aveva fatto parte del gruppo ‘’, conoscuto a livello nazionale per la partecipazione a ‘’. Completavano il, che con la sua effervescenza ed allegria ha avuto riconoscimenti in tutta Italia, Carla Calo’ e Francesca Sche in un post sui social ricordano l’amica cosi’: “Stretta a noi per sempre!”. Musica, teatro e spettacolo avevano caratterizzato il percorso professionale di, originaria di Martano (Lecce), che da qualche tempo aveva deciso di provare la carriera da solista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RaiCultura : Mito assoluto degli anni '50, Elvis Presley è stato l’artista che ha maggiormente cambiato le sorti del rock and ro… - RaiNews : A darne notizia il marito John Easterling, citato dalla stampa Usa, precisando che l'attrice e cantante è morta nel… - FirenyiG : RT @m_robella22: 16/08/22??Varese ORMAI L’EQUAZIONE è: ????MALORE IMPROVVISO = MORTE NATURALE #MaloreImprovviso: uomo di 50 anni si sente m… - ema_perri : RT @lanuovaBQ: Nel giorno dell'Assunta muore a 77 anni Leandro 'Leo' Aletti. Ginecologo e attivista per la vita ha combattuto la battaglia… - tonymeola : RT @lanuovaBQ: Nel giorno dell'Assunta muore a 77 anni Leandro 'Leo' Aletti. Ginecologo e attivista per la vita ha combattuto la battaglia… -