Milan Tonali, Pioli sorride: il centrocampista torna in gruppo (Di martedì 16 agosto 2022) Stefano Pioli può tornare a sorridere perché Sandro Tonali è rientrato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro l'Atalanta Stefano Pioli può tornare a sorridere perché Sandro Tonali è rientrato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro l'Atalanta. Secondo quanto appreso da Milan News 24, il centrocampista ha ripreso a pieno ritmo dopo lo stop forzato per il problema accusato prima della sfida contro l'Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

