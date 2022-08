McKennie titolare col Sassuolo, ma sarà addio: ecco l’indizio che nessuno sapeva (Di martedì 16 agosto 2022) Weston McKennie è stato titolare contro il Sassuolo, ma nonostante questo lo statunitense sembra destinato a lasciare Torino a breve. La Juventus ha dimostrato di essere una squadra pronta per vincere il campionato in questa stagione, con una serie di cambiamenti che hanno rinforzato e non poco la squadra, con Weston McKennie che di sicuro non ha sfigurato contro il Sassuolo, ma nonostante questo sembra pronto alla cessione in seguito a un chiaro indizio. LaPresseUna delle squadre che in assoluto ha saputo dimostrare maggiormente il suo potenziale in occasione della prima giornata di campionato è stata la Juventus di Massimiliano Allegri che con un perentorio 3-0 ha sconfitto a Torino il Sassuolo. La prestazione dei bianconeri ha saputo mettere in evidenza soprattutto un grande Di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 agosto 2022) Westonè statocontro il, ma nonostante questo lo statunitense sembra destinato a lasciare Torino a breve. La Juventus ha dimostrato di essere una squadra pronta per vincere il campionato in questa stagione, con una serie di cambiamenti che hanno rinforzato e non poco la squadra, con Westonche di sicuro non ha sfigurato contro il, ma nonostante questo sembra pronto alla cessione in seguito a un chiaro indizio. LaPresseUna delle squadre che in assoluto ha saputo dimostrare maggiormente il suo potenziale in occasione della prima giornata di campionato è stata la Juventus di Massimiliano Allegri che con un perentorio 3-0 ha sconfitto a Torino il. La prestazione dei bianconeri ha saputo mettere in evidenza soprattutto un grande Di ...

JuveRoad : @LGramellini @F1N1no @1897_frank Cioè veramente preferite zakaria mckennie Locatelli & co al@titolare di psg e Argentina? - ZonaBianconeri : RT @Antonio74739814: Lo scorso anno con Morata e Mckennie in campo difficile vedere qualcosa di buono. Speriamo che non sia titolare il 50… - Antonio74739814 : Lo scorso anno con Morata e Mckennie in campo difficile vedere qualcosa di buono. Speriamo che non sia titolare il… - bortogi : McKennie esterno nel 442 anche basta, sulla trequarti non mi convince come titolare, che sia il posto giusto per De… - JabSoFresh : @juventusfc No hype. McKennie non gioca da 8 mesi, ma e titolare. Fagioli ? Miretti ? -