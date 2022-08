LIVE Berrettini-Tiafoe 3-2, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti sul Campo Centrale (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game a zero del romano. 40-0 Servizio poderoso di Berrettini. 30-0 Lunga la risposta di Tiafoe. 15-0 Prima al corpo di Berrettini. 2-2 Troppi errori dal lato del rovescio per Tiafoe. 40-30 Servizio e diritto sul nastro di Tiafoe. 40-15 Lungo il diritto in accelerazione del romano. 30-15 In ritardo il talento azzurro di diritto. 15-15 PASSANTE DI DIRITTO DI Berrettini SULLA PALLA CORTA DI Tiafoe 15-0 Lunga la risposta del finalista di Wimbledon 2021. 2-1 Questa volta Berrettini non ha problemi in battuta. 40-30 In rete il diritto di Berrettini in uscita dal servizio. 40-15 Ottima prima della testa di serie #12. 30-15 Servizio e diritto del romano. 15-15 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game a zero del romano. 40-0 Servizio poderoso di. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Prima al corpo di. 2-2 Troppi errori dal lato del rovescio per. 40-30 Servizio e diritto sul nastro di. 40-15 Lungo il diritto in accelerazione del romano. 30-15 In ritardo il talento azzurro di diritto. 15-15 PASSANTE DI DIRITTO DISULLA PALLA CORTA DI15-0 Lunga la risposta del finalista di Wimbledon 2021. 2-1 Questa voltanon ha problemi in battuta. 40-30 In rete il diritto diin uscita dal servizio. 40-15 Ottima prima della testa di serie #12. 30-15 Servizio e diritto del romano. 15-15 ...

