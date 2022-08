LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Yeman Crippa BRONZO nei 5000 metri! (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE MARCELL JACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 21.34 8.52!!!!! RECORD DEI CAMPIONATI PER TENTOUGLU!! Il greco fa una grandissima misura ed è sempre più in testa nel lungo maschile. 21.31 Trionfa come da pronostico Jakob Ingebrigtsen in 13:21.13 davanti a Katir (13:22.98). Crippa fa registrare un ottimo crono: 13:24.83. Pietro Riva è tredicesimo con il tempo di 13:34.09. 21.28 Pommery fa 8.06 e si mette alla pari in seconda posizione di Fincham-Dukes nel lungo maschile! 21.25 Yeman Crippa BRONZOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! MERAVIGLIOSO L’AZZURRO NEI 5000 metri!!! Vince Ingebrigtsen su Katir. 21.24 Crippa ora è terzo, deve tenere duro nel rettilineo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA CORRE ESATTAMENTE MARCELL JACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 21.34 8.52!!!!! RECORD DEI CAMPIONATI PER TENTOUGLU!! Il greco fa una grandissima misura ed è sempre più in testa nel lungo maschile. 21.31 Trionfa come da pronostico Jakob Ingebrigtsen in 13:21.13 davanti a Katir (13:22.98).fa registrare un ottimo crono: 13:24.83. Pietro Riva è tredicesimo con il tempo di 13:34.09. 21.28 Pommery fa 8.06 e si mette alla pari in seconda posizione di Fincham-Dukes nel lungo maschile! 21.25OOOOOOO!!!!!!!!!!!! MERAVIGLIOSO L’AZZURRO NEI!! Vince Ingebrigtsen su Katir. 21.24ora è terzo, deve tenere duro nel rettilineo ...

