Letta tira dritto sulle liste. Il 'rinnovamento' e la delusione degli esclusi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - C'è chi, come Monica Cirinnà, tira in ballo la notte delle liste di renziana memoria per descrivere il post candidature del Partito Democratico. In quell'occasione, l'allora segretario si chiuse nel suo studio al Nazareno per vergare di proprio pugno l'elenco dei candidati. Un paragone figlio della "delusione" di Cirinnà, senatrice di lungo corso e madrina delle unioni civili. Si aspettava un trattamento diverso, invece si è ritrovata calata nella "fossa dei leoni" di un collegio, Roma 4, considerato enclave della destra estrema. La tentazione di lasciare è stata forte, ma la senatrice sarà della partita. Dal Nazareno si scorrono le dichiarazioni e si fa notare che, se non è stato possibile accontentare tutti è per la legge elettorale, il Rosatellum che gli stessi parlamentari dem in carica hanno votato a suo tempo, così come ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - C'è chi, come Monica Cirinnà,in ballo la notte delledi renziana memoria per descrivere il post candidature del Partito Democratico. In quell'occasione, l'allora segretario si chiuse nel suo studio al Nazareno per vergare di proprio pugno l'elenco dei candidati. Un paragone figlio della "" di Cirinnà, senatrice di lungo corso e madrina delle unioni civili. Si aspettava un trattamento diverso, invece si è ritrovata calata nella "fossa dei leoni" di un collegio, Roma 4, considerato enclave della destra estrema. La tentazione di lasciare è stata forte, ma la senatrice sarà della partita. Dal Nazareno si scorrono le dichiarazioni e si fa notare che, se non è stato possibile accontentare tutti è per la legge elettorale, il Rosatellum che gli stessi parlamentari dem in carica hanno votato a suo tempo, così come ...

