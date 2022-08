Europei atletica 2022 | Marcell Jacobs a caccia dell’oro e del riscatto Ecco quando corre i 100 metri – ORARI e TV

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022)è finalmente pronto per tornare in pista aglidi. Il campione olimpico dei 100è in cerca didopo una stagione complicata in cui gli infortuni l’hanno fatta da padrone e lo hanno costretto a rinunciare a molti eventi importanti. Uno su tutti il Mondiale di Eugene dove l’azzurro, dopo aver superato la batteria ed essersi qualificato per la semifinale, era stato costretto ad abbandonare per via di una contrattura muscolare. Oravuole prendersi la rivincita dopo un’annata dolorosa. L’obiettivo a Monaco è vincere l’oro europeo. Il velocistaoggi, martedì 16 agosto: alle 20:45 è in programma la semifinale, alla quale seguirà l’eventuale finale, alle 22:15. L’italiano ha potuto beneficiare ...