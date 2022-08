Chiarimenti urgenti e rimborsi | la posizione di Agcom e Lega Calcio contro DAZN

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 agosto 2022) Si sono registrati subito disservizi da parte di, gli utenti hanno fatto i conti con problemi già dalla prima giornata di campionato. L’ha deciso di intervenire sui “gravi disservizi” registrati da. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha chiesto alla piattaformaed è stata avanzata la richiesta di. Anche laha preso, chiedendo un rimborso per gli utenti. La pay-tv ha già comunicato la disponibilità.intanto ha diffuso una nota in cui si è scusata «profondamente» con gli utenti. “è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa ...