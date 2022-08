Candidature alle elezioni | tagli drastici nel PD | fuori Lotti | Cirinnà e Ceccanti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 agosto 2022) Candidati, comincia la conta degli esclusi. Nel PD, dopo una lunga giornata di discussioni emergono molte uscite eccellenti. Fra queste: Monica, Giuditta Pini, l’ex ministro Luca, Stefano. “Volevo ricandidare tutti gli uscenti ma era impossibile” si difende il segretario dem, Enrico Letta. Il riferimento è al fatto che, per la prima volta nella storia della Repubblica, dprossimesi ridurrà drasticamente il numero dei parlamentari, per effetto della riforma. Non ci saranno più 630 deputati – che da ora in poi saranno 400 – né 315 senatori – che dal 25 settembre saranno 200. “Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: ‘faccio tutto da solo’ (il riferimento è all’allora segretario Matteo Renzi, ndr.). Potevo ...