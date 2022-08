Call of Duty League, le mosse dei Los Angeles Guerrillas: cinque conferme, due addii (Di martedì 16 agosto 2022) I Los Angeles Guerrillas hanno deciso di estendere le opzioni sui contratti di Spart, Asim, SlasheR, Huke e Neptune, come annunciato su Twitter da Alex Rubens di The Guard, l’organizzazione madre del team esports. Uno degli allenatori della squadra della Call of Duty League, Ricky, passerà al ruolo di team manager per il prossimo anno. Il team ha deciso di separarsi dall’allenatore Bevils lo scorso 9 agosto e ha anche fatto sapere che per il 2023 non verrà confermato Gunless. La stagione 2022 è stata fin troppo altalenante per i losangelini. Nonostante un successo di rilievo, la squadra non è riuscita a qualificarsi per i playoff della CDL per la seconda stagione consecutiva. Il team, composto dai veterani SlasheR, Asim, Huke e Gunless (quest’ultimo ha dovuto dare forfait nella seconda fase della ... Leggi su esports247 (Di martedì 16 agosto 2022) I Loshanno deciso di estendere le opzioni sui contratti di Spart, Asim, SlasheR, Huke e Neptune, come annunciato su Twitter da Alex Rubens di The Guard, l’organizzazione madre del team esports. Uno degli allenatori della squadra dellaof, Ricky, passerà al ruolo di team manager per il prossimo anno. Il team ha deciso di separarsi dall’allenatore Bevils lo scorso 9 agosto e ha anche fatto sapere che per il 2023 non verrà confermato Gunless. La stagione 2022 è stata fin troppo altalenante per i losangelini. Nonostante un successo di rilievo, la squadra non è riuscita a qualificarsi per i playoff della CDL per la seconda stagione consecutiva. Il team, composto dai veterani SlasheR, Asim, Huke e Gunless (quest’ultimo ha dovuto dare forfait nella seconda fase della ...

