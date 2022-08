Ben Affleck e Jennifer Lopez: tutto pronto per il secondo matrimonio (Di martedì 16 agosto 2022) La coppia, che lo scorso luglio si è detta «sì» a Las Vegas, replicherà questo weekend, nella tenuta di lui in Georgia. In programma, tre giorni di festeggiamenti, ma nulla di sfarzoso, almeno così assicurano i bene informati. Sarà qualcosa di molto intimo, riservato a parenti e amici Leggi su vanityfair (Di martedì 16 agosto 2022) La coppia, che lo scorso luglio si è detta «sì» a Las Vegas, replicherà questo weekend, nella tenuta di lui in Georgia. In programma, tre giorni di festeggiamenti, ma nulla di sfarzoso, almeno così assicurano i bene informati. Sarà qualcosa di molto intimo, riservato a parenti e amici

