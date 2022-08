Atletica, Gaia Sabbatini: “Ho corso sempre all’esterno per evitare problemi, ma mi ha stancato molto” (Di martedì 16 agosto 2022) Gaia Sabbatini si è qualificata per la finale dei 1500 metri agli Europei di Atletica a Monaco di Baviera. L’azzurra ha cancellato la delusione per la squalifica ai Mondiali di Eugene, riuscendo a strappare il pass per la finale dopo il sesto posto nella propria batteria. L’abruzzese è stata comunque una delle quattro ripescate, sfruttando una batteria molto più veloce della prima, che aveva invece dato il passaggio automatico per la finale all’altra azzurra Ludovica Cavalli, seconda dietro alla britannica Laura Muir. Una Gaia Sabbatini un po’ in difficoltà nel finale, ma l’azzurra ha comunque detto di aver gestito la propria posizione: “Oggi sono un po’ stanca e secondo me è dovuta anche alla tensione che avevo. Prima della gara avevo visto i tempi della prima batteria e sapevo che mi ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)si è qualificata per la finale dei 1500 metri agli Europei dia Monaco di Baviera. L’azzurra ha cancellato la delusione per la squalifica ai Mondiali di Eugene, riuscendo a strappare il pass per la finale dopo il sesto posto nella propria batteria. L’abruzzese è stata comunque una delle quattro ripescate, sfruttando una batteriapiù veloce della prima, che aveva invece dato il passaggio automatico per la finale all’altra azzurra Ludovica Cavalli, seconda dietro alla britannica Laura Muir. Unaun po’ in difficoltà nel finale, ma l’azzurra ha comunque detto di aver gestito la propria posizione: “Oggi sono un po’ stanca e secondo me è dovuta anche alla tensione che avevo. Prima della gara avevo visto i tempi della prima batteria e sapevo che mi ...

ekuonews : Europei di Atletica, Gaia Sabbatini è in finale dei 1.500 metri - ninda1952 : RT @RaiNews: Quarto posto nella gara del salto con l’asta per Roberta Bruni. Settima Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, mentre Gaia Sabbat… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gaia Sabb… - Eurosport_IT : Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gai… - IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: Quarto posto nella gara del salto con l’asta per Roberta Bruni. Settima Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, mentre Gaia Sabbat… -