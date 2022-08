Anche l’Inter non è da meno: San Siro verso il sold out per la gara con lo Spezia (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il sold out del Milan della prima gara di campionato contro l’Udinese a San Siro, questo weekend lo stadio milanese si appresta ad accogliere la stessa bolgia di tifosi, questa volta però di fede nerazzurra. l’Inter ha infatti comunicato in una nota come, per il match contro lo Spezia, si sta per andare verso il tutto esaurito: “Ora però è il momento di tornare a casa: sabato alle 20:45 l’Inter scenderà in campo a San Siro per la seconda giornata di campionato. Di fronte ci sarà lo Spezia. Sarà’ da subito un’atmosfera unica: il Meazza viaggia verso il tutto esaurito. La squadra di Inzaghi avrà un’accoglienza straordinaria e, come sempre, un appoggio continuo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo ilout del Milan della primadi campionato contro l’Udinese a San, questo weekend lo stadio milanese si appresta ad accogliere la stessa bolgia di tifosi, questa volta però di fede nerazzurra.ha infatti comunicato in una nota come, per il match contro lo, si sta per andareil tutto esaurito: “Ora però è il momento di tornare a casa: sabato alle 20:45scenderà in campo a Sanper la seconda giornata di campionato. Di fronte ci sarà lo. Sarà’ da subito un’atmosfera unica: il Meazza viaggiail tutto esaurito. La squadra di Inzaghi avrà un’accoglienza straordinaria e, come sempre, un appoggio continuo”. SportFace.

DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - MarcoBovicelli : #inter, c’è anche la firma: Alexis #Sanchez non è più un giocatore ????, l’attaccante cileno ha lasciato ora la sede… - sportface2016 : Anche l’#Inter non è da meno: #SanSiro verso il sold out per la gara con lo #Spezia - FedeRic42495163 : @orlandulloTW @AndreaInterNews Anche perché l'altro giocatore che interessava all'Inter, Thuram, si è spaccato nel mezzo della trattativa - MGBasolu : RT @BenCroce72: La Roma 1-0 ha giocato una grande partita Il Milan 4-2 anche in svantaggio ha giocato una grande partita l'Inter vince al 9… -