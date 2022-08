Usa | Iran | niente a che fare con aggressore Salman Rushdie**

(Di lunedì 15 agosto 2022) Teheran, 15 ago. (Adnkronos) - "Neghiamo con fermezza" un coinvolgimento dell'nell'aggressione allo scrittoreRushdie negli Stati Uniti. "Non abbiamoa checon l'di Rushdie. Nessuno ha il diritto di accusare la Repubblica Islamica dell'". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampaiana Irna, è Nasser Kanani, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in una conferenza stampa, sottolineando che Rushdie con "i suoi insulti si è esposto all'ira dei musulmani ma non solo".

Unico nell'amministrazione Biden finora, il segretario di StatoAntony Blinken ha esplicitamente accusato l'di aver quantomeno ispirato l'attacco a Salman Rushdie . "Le istituzioni iraniane hanno incitato alla violenza contro lo scrittore per anni e i ...Unico nell'amministrazione del presidente Joe Biden finora, il segretario di Stato degliAntony Blinken ha esplicitamente accusato l'di aver quantomeno ispirato l'attacco a Salman Rushdie. Le istituzioni iraniane hanno incitato alla violenza contro lo scrittore per anni e i media ...Il segretario di Stato degli Usa condanna autorità e media: ‘Le istituzioni hanno incitato alla violenza contro di lui per anni’ ...Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha accusato l'Iran di aver fomentato, in questi anni, l'odio su Salman Rushdie.