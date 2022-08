ULTIM’ORA – DAZN si scusa con gli utenti e prende una decisione importante (Di lunedì 15 agosto 2022) A seguito della notizia di una presunta causa legale della Lega Serie A contro DAZN, è arrivata prontamente la risposta della piattaforma riguardo i problemi riscontrati ieri sera durante la trasmissione in streaming di alcune partite della prima giornata di campionato. DAZN Comunicato Problemi Di seguito il comunicato dell’azienda: “DAZN è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui DAZN è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) A seguito della notizia di una presunta causa legale della Lega Serie A contro, è arrivata prontamente la risposta della piattaforma riguardo i problemi riscontrati ieri sera durante la trasmissione in streaming di alcune partite della prima giornata di campionato.Comunicato Problemi Di seguito il comunicato dell’azienda: “è consapevole di quanto siail proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gliche non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuniin diversi mercati in cuiè presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto ...

DAZN non funziona, tifosi infuriati: cosa sta succedendo Tutto è accaduto nell'ultim'ora, e le segnalazioni sono ormai migliaia. A quanto pare, il problema è globale è non è soltanto legato alla piattaforma italiana di DAZN. Anche dalla Germania e dal ...