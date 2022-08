TS – Salernitana-Roma 0-1, il tabellino (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-15 00:44:56 Torino, l’ultimo titolo di TS: Salernitana-Roma 0-1: NUMERI E STATISTICHE Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (9? st Ribery), Coulibaly (28? st Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (17? st Sambia); Bonazzoli, Botheim (17? st Valencia). A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All. Nicola. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala (44? st El Shaarawy), Zaniolo (34? st Wijnaldum); Abraham (24? st Matic). A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, Tripi, El Shaarawy. All. Mourinho ARBITRO: Sozza di Seregno. MARCATORI: 33? pt ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-15 00:44:56 Torino, l’ultimo titolo di TS:0-1: NUMERI E STATISTICHE(3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (9? st Ribery), Coulibaly (28? st Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (17? st Sambia); Bonazzoli, Botheim (17? st Valencia). A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All. Nicola.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala (44? st El Shaarawy), Zaniolo (34? st Wijnaldum); Abraham (24? st Matic). A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, Tripi, El Shaarawy. All. Mourinho ARBITRO: Sozza di Seregno. MARCATORI: 33? pt ...

DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - OfficialASRoma : ?? 6 precedenti in Serie A e 5 vittorie per noi ?? Tutto quello che c'è da sapere in vista di #SalernitanaRoma - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - Ag_RiverFlash : LA ROMA CINICA E CONCENTRATA BATTE LA SALERNITANA (0 A 1) CON UN GOL DI CRISTANTE - bibsgiuseppe : @DAZN_IT Una bella schifezza siete!! Prima di campionato: Salernitana - Roma non si vede e Mourinho non viene intervistato. IMCOMPETENTI -