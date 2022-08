Serie A 2022/2023, oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo la prima giornata (Di lunedì 15 agosto 2022) In archivio la prima giornata della nuova stagione Serie A ed è già tempo di confronti. Con Juventus-Sassuolo è terminato il primo turno e, dopo questo weekend, è già possibile tracciare un primo bilancio con la comparazione rispetto all’avvio della passata stagione. Andiamo allora a capire chi ha perso punti rispetto all’esordio di un anno fa e chi invece ne ha guadagnati con la classifica a confronto che vi propone Sportface.it. La classifica 2022/2023 a confronto con la 2021/22 dopo la prima giornata Milan 3 (=) Atalanta 3 (=) Inter 3 (=) Juventus 3 (+2) Napoli 3 (=) Lazio 3 (=) Roma 3 (=) Fiorentina 3 (+3) Torino 3 (+3) Spezia 3 (+2) Udinese 0 ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) In archivio ladella nuova stagioneA ed è già tempo di confronti. Con Juventus-Sassuolo è terminato il primo turno e,questo weekend, è già possibile tracciare un primo bilancio con la comparazione rispetto all’avvio della passata stagione. Andiamo allora a capire chi ha perso punti rispetto all’esordio di unfa e chi invece ne ha guadagnati con lache vi propone Sportface.it. Lacon la 2021/22laMilan 3 (=) Atalanta 3 (=) Inter 3 (=) Juventus 3 (+2) Napoli 3 (=) Lazio 3 (=) Roma 3 (=) Fiorentina 3 (+3) Torino 3 (+3) Spezia 3 (+2) Udinese 0 ...

