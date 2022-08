Russia, Navalny: "Sono in una cella di isolamento, è come un minuscolo canile di cemento" (Di lunedì 15 agosto 2022) L'oppositore di Putin dovrebbe rimanere 'in punizione' per tre giorni. Qui, scrive sui social, 'fa molto caldo e non c'è quasi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 agosto 2022) L'oppositore di Putin dovrebbe rimanere 'in punizione' per tre giorni. Qui, scrive sui social, 'fa molto caldo e non c'è quasi ...

messorina52 : @TeredjVieira @navalny Io non mi capacito che si sia sacrificato così,tornando in Russia dopo quello che gli avevano fatto. - rapanui_veneto : RT @JozeJechich_JJ: Leggete questo thread. Poi andate a ripassarvi Arcipelago Gulag di Solzenicyn: vedrete come nulla è cambiato dalla ruSS… - antoniolucascot : RT @JozeJechich_JJ: Leggete questo thread. Poi andate a ripassarvi Arcipelago Gulag di Solzenicyn: vedrete come nulla è cambiato dalla ruSS… - universo_astro : RT @JozeJechich_JJ: Leggete questo thread. Poi andate a ripassarvi Arcipelago Gulag di Solzenicyn: vedrete come nulla è cambiato dalla ruSS… - JozeJechich_JJ : Leggete questo thread. Poi andate a ripassarvi Arcipelago Gulag di Solzenicyn: vedrete come nulla è cambiato dalla… -