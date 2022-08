sportli26181512 : Peluso: 'La mia Juve con quei mostri di Pogba e Vidal. E vi svelo i nuovi talenti del Sassuolo': Peluso: 'La mia Ju… - Gazzetta_it : Peluso: 'La mia Juve con quei mostri di Pogba e Vidal. Vi svelo i nuovi talenti del Sassuolo' -

La Gazzetta dello Spettacolo

Con la maglia della Juventus solo una stagione e mezza, ma si è sempre messo a disposizione della causa bianconera. Un lavoratore serio, umile, con una grande educazione: la riserva che tutti ...... dellafisicità, delle mie forme, del mio percorso televisivo e anche di quello come attrice". "... Le calciatrici curvy presenti saranno Francesca Angelo, Barbara Braghin, Alessandra, Roberta ... Vincenzo Peluso: la mia Napoli in Currite Currite Si intitola Currite Currite , il brano attraverso cui l’attore e regista napoletano Vincenzo Peluso si cimenta nella sua più grande passione: la musica. Con il brano Currite Currite Vincenzo Peluso si ...Federico Peluso, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare le voci di mercato, in particolare quelle che che riguardano il Sassuolo.