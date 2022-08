Nel listino di Conte i magistrati Scarpinato e De Raho. Poi i big M5s: da Appendino a Patuanelli. E pure l’ex ministro Costa (Di lunedì 15 agosto 2022) Ci sono i vari big dei 5 stelle, da Chiara Appendino a Stefano Patuanelli. Ma ci sono soprattutto due magistrati molto noti: e se di Federico Cafiero De Raho si parlava da giorni, è una novità assoluta la presenza di Roberto Scarpinato nel listino di candidati scelti da Giuseppe Conte per le politiche del 25 settembre prossimo. A poche ore dall’inizio delle Parlamentarie, cioè la consultazione online per decidere i candidati alle elezioni, sul sito del Movimento 5 stelle è stata pubblicata la lista di 15 nominativi che, “in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura”. Sul sito dei 5 stelle si legge che “la proposta sarà sottoposta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Ci sono i vari big dei 5 stelle, da Chiaraa Stefano. Ma ci sono soprattutto duemolto noti: e se di Federico Cafiero Desi parlava da giorni, è una novità assoluta la presenza di Robertoneldi candidati scelti da Giuseppeper le politiche del 25 settembre prossimo. A poche ore dall’inizio delle Parlamentarie, cioè la consultazione online per decidere i candidati alle elezioni, sul sito del Movimento 5 stelle è stata pubblicata la lista di 15 nominativi che, “in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura”. Sul sito dei 5 stelle si legge che “la proposta sarà sottoposta ...

