LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Simone Consonni e Rachele Barbieri per stupire nell’Omnium (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La cronaca dell’oro di Elia Viviani – La cronaca dell’argento di Zanardi Amiche e amici di OA Sport, appassionati di Ciclismo e tifosi azzurri, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e penultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2022 in corso in quel di Monaco di Baviera, in Germania! Reduci da una giornata, quella di ieri, memorabile con l’argento di Silvia Zanardi nella corsa a punti e con l’oro di un infinito Elia Viviani, siamo pronti per vivere un altro giorno ricco di gare sia in ambito maschile che in ambito femminile. Naturalmente la speranza è di poter assistere alla conquiste di altre medaglie nel segno del tricolore. In programma, a partire dalle ore 12:00, l’Omnium ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca dell’oro di Elia Viviani – La cronaca dell’argento di Zanardi Amiche e amici di OA Sport, appassionati die tifosi azzurri, buongiorno e benvenuti allatestuale della quinta e penultima giornata deglidisuin corso in quel di Monaco di Baviera, in Germania! Reduci da una giornata, quella di ieri, memorabile con l’argento di Silvia Zanardi nella corsa a punti e con l’oro di un infinito Elia Viviani, siamo pronti per vivere un altro giorno ricco di gare sia in ambito maschile che in ambito femminile. Naturalmente la speranza è di poter assistere alla conquiste di altre medaglie nel segno del tricolore. In programma, a partire dalle ore 12:00, l’Omnium ...

infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Europei Elia #Viviani è medaglia d'#oro e conferma il titolo iridato già ottenuto nella gara su pista! #live - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Silvia Zanardi argento nella corsa a punti! Ora Viviani nell’elimin… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: comincia la gara a punti femminile con Silvia Zanardi - #Ciclismo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Europei Grande #argento per Silvia #Zanardi nella corsa a punti! #live -