LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni, a breve il Time Trial (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.47 Mancano la qualificazione il bulgaro Galin Dimitrov e lo slovacco Pavol Rovder. 12.45 Secondo OLIVEr Wood, terzo Gustav Johansson e quarto Philip Hejnen. 12.44 Daniel Crista si aggiudica l’ultimo sprint e vince la seconda batteria di qualificazione per la gara a punti nell’omnium con 18 punti. 12.42 Sprofondano Rovder e Dimitrov, rispettivamente -96 e -100. 12.41 Altri cinque punti per Johansson che si porta così in seconda posizione, insieme a Hejnen (quota 10). 12.39 Terza posizione per il rumeno Daniel Costa, quarto lo svedese Gustav Johansson; mancano gli ultimi due sprint. 12.38 Va in testa il britannico OLIVEr Wood con 11 punti, secondo Hejnen con 10. 12.35 Mancava all’appello l’olandese Philip Hejnen, vince lui il terzo sprint e conquista 5 punti. -20 punti per Grigoryan, Rovder e ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 Mancano la qualificazione il bulgaro Galin Dimitrov e lo slovacco Pavol Rovder. 12.45 Secondo Or Wood, terzo Gustav Johansson e quarto Philip Hejnen. 12.44 Daniel Crista si aggiudica l’ultimo sprint e vince la seconda batteria di qualificazione per la gara a punti nell’omnium con 18 punti. 12.42 Sprofondano Rovder e Dimitrov, rispettivamente -96 e -100. 12.41 Altri cinque punti per Johansson che si porta così in seconda posizione, insieme a Hejnen (quota 10). 12.39 Terza posizione per il rumeno Daniel Costa, quarto lo svedese Gustav Johansson; mancano gli ultimi due sprint. 12.38 Va in testa il britannico Or Wood con 11 punti, secondo Hejnen con 10. 12.35 Mancava all’appello l’olandese Philip Hejnen, vince lui il terzo sprint e conquista 5 punti. -20 punti per Grigoryan, Rovder e ...

