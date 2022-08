Juventus-Sassuolo, subito Di Maria: l’argentino si presenta con un gol | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Si conclude l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi un passo falso, le concorrenti allo scudetto si sono presentate con la vittoria. Inter, Napoli, Milan e Roma hanno conquistato i tre punti. I bianconeri sono in campo contro i neroverdi. Inizio molto difficile della Juventus, i padroni di casa commettono troppi errori dal punto di vista tecnico e tattico. La partita si sblocca dopo 26 minuti, il marcatore è stato Angel Di Maria. Cross di Alex Sandro e tiro di controbalzo dell’argentino che supera Consigli per il vantaggio. Angel Di Maria pour ses grands débuts à Turin !pic.twitter.com/PbHTaqMvfh — Marciano Mikael (@mikael marciano) August 15, 2022 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) Si conclude l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi un passo falso, le concorrenti allo scudetto si sonote con la vittoria. Inter, Napoli, Milan e Roma hanno conquistato i tre punti. I bianconeri sono in campo contro i neroverdi. Inizio molto difficile della, i padroni di casa commettono troppi errori dal punto di vista tecnico e tattico. La partita si sblocca dopo 26 minuti, il marcatore è stato Angel Di. Cross di Alex Sandro e tiro di controbalzo delche supera Consigli per il vantaggio. Angel Dipour ses grands débuts à Turin !pic.twitter.com/PbHTaqMvfh — Marciano Mikael (@mikael marciano) August 15, 2022 L'articolo ...

