Il report del Viminale: in aumento omicidi e femminicidi. Boom di richieste d’asilo dall’Ucraina (Di lunedì 15 agosto 2022) In occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, è stato pubblicato, come ogni Ferragosto, il dossier sulle attività del ministero dell’Interno. Nell’ultimo anno, nel periodo che va dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022, i reati registrati sono stati 2.116.479. In aumento rispetto ai 12 mesi precedenti (1.875.038), ma comunque inferiori al livello pre-pandemia, quando erano stati 2.116.479. Nell’ultimo anno si contano 319 omicidi (36 attribuibili alla criminalità organizzata), 24.644 rapine, 900mila furti. Arrestate 149.608 persone, 632.647 denunciate. femminicidi Le donne sono il 39,2 per cento del totale delle vittime di omicidio volontario. Tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise 125 donne, più di una ogni tre giorni, in aumento rispetto alle 108 dei 12 ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) In occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, è stato pubblicato, come ogni Ferragosto, il dossier sulle attività del ministero dell’Interno. Nell’ultimo anno, nel periodo che va dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022, i reati registrati sono stati 2.116.479. Inrispetto ai 12 mesi precedenti (1.875.038), ma comunque inferiori al livello pre-pandemia, quando erano stati 2.116.479. Nell’ultimo anno si contano 319(36 attribuibili alla criminalità organizzata), 24.644 rapine, 900mila furti. Arrestate 149.608 persone, 632.647 denunciate.Le donne sono il 39,2 per cento del totale delle vittime dio volontario. Tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise 125 donne, più di una ogni tre giorni, inrispetto alle 108 dei 12 ...

reportrai3 : Le nostre sono entrate nei caseifici del Grana DOP. Report 2 anni fa aveva svelato la lista segreta dei produttori… - reportrai3 : In onda questa sera e sabato pomeriggio su @RaiTre e @RaiPlay Legno: chi ci assicura che il taglio in foresta sia d… - oscar64661 : RT @HoaraBorselli: Leggendo un report sul Messaggero è emerso che in spiaggia i pasti al ristorante vengono pagati spesso con la tessera de… - MelgerTina : RT @Moonlightshad1: '#Report ha fatto un viaggio nell’impero economico del leader neofascista più longevo della storia recente d’Italia: Ro… - Assereto1 : @fattoquotidiano Siete proprio marci! Report del 2021 e non parlate dei problemini della Russia! Strafatti! -