Il metaverso è come un sorso di caffè davanti a un’opera di Jeff Koons

Questo è un articolo dell'ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all'Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. —————————————— A distanza di pochi mesi dall'inizio della pandemia, nell'estate del 2020, ho guardato i miei figli giocare a un videogioco. Era Animal Crossing: New Horizons, il popolarissimo titolo di Nintendo che ha conquistato i fan con la sua grafica distintiva e il suo coinvolgente gameplay sociale. In Animal Crossing i giocatori di tutto il mondo possono andare online e convergere in uno spazio digitale condiviso: per mescolarsi, per osservare l'uno le creazioni dell'altro (ogni giocatore ha il compito di sviluppare un'isola vuota) e semplicemente per coesistere. Mentre il mondo era attanagliato dalla pandemia e i nostri legami sociali iniziavano a erodersi, il gioco offriva ...

