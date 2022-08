Il boom delle collezioni crociera che non abbiamo neanche il tempo di fare

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 agosto 2022) Prima che la moda estiva diventasse esattamente ciò che è oggi – la sciatteria totale ma con un buon ufficio stampa - le cose erano messe, letteralmente, in modo diverso. Ora che il caldo è un lasciapassare per l’orrore vestimentario, scompaiono reggiseni e senso della misura, riappaiono in tutta la loro tonitruante presenza short sfrangiati, canotte sbrindellate, Crocs di plastica tossica accompagnate a una sinfonia di capi che finiscono in “ini”. Magliettine, gonnelline, borsettine, gioiellini, reggisenini straripanti di ghiandole o silicone in un tono fluo che, assicuriamo,sentito definire “verde Covid”. Non peri nostalgici, ma leggete qui. Leonardo «E perché per oggi non si può partire?». Vittoria «Perché il sarto non ha terminato ancora il mio mariage». L. «Che diavolo è questo mariage?». V. «È un vestito all’ultima moda». L. ...