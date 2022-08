Firenze | A1 | 1 morto e 15 feriti nel tamponamento di un tir con due autobus di migranti provenienti da Lampedusa

(Di lunedì 15 agosto 2022) A bordo deglisu cui viaggiano diverse persone immigrate accolte presso il centro di accoglienza die in trasferimento verso altri centri, sono rimastinell'incidente L'articolo proviene daPost.

venti4ore : Firenze, A1 1 morto e 15 feriti nel tamponamento di un tir con due autobus di migranti provenienti… - FirenzePost : Firenze, A1: 1 morto nel tamponamento di un tir con due autobus pieni di migranti da Lampedusa - News24_it : Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti - LA NAZIONE - bizcommunityit : Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti - fabiochiarugi : RT @qn_lanazione: Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti @muoversintoscan -

A bordo degli autobus su cui viaggiano diverse persone immigrate accolte presso il centro di accoglienza di Lampedusa e in trasferimento verso altri centri, sono rimasti feriti nell'incidente ...