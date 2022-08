Fabio Testi confessa | L' ho fatto solo per i soldi

(Di lunedì 15 agosto 2022) L'attore sex symbol degli anni Ottanta non ce la fa ad arrivare a fine mese. Questa è l'ultima notizia riguardo. La star delle fiction televisive non riesce a coprire le voci che compongono l'elenco delle spese mensili poiché l'importo della pensione è troppo basso. L'attore ha scelto di aprirsi a riguardo.è un volto conosciuto per chi ha seguito alcune pellicole cinematografiche degli ultimi quarant'anni. Dopo aver debuttato nel mondo del cinema come controfigura nella pellicola di Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo,ha ricoperto un ruolo più significativo ne Il giardino dei Finzi Contini. Il film di Vittorio De Sica è stato riconosciuto di valore vincendo l'Oscar per il Miglior film straniero. Successivamente, Andrzej Zulawski ha scelto ...

lorenzosarro5 : @im_sara_19 Avuta adrianaaaaaaaaaaaaaaa con il fabio testi 08 vaccinato 40 dose della prima pandemia clizia e paol… - MassoniSerafino : FABIO TESTI... UN TRISTE LAMENTO - MassoniSerafino : FABIO TESTI... LA LAMENTELA !!! - MassoniSerafino : FABIO TESTI... IL TRISTE LAMENTO - MassoniSerafino : FABIO TESTI CON POCA PECUNIA -

... nelle successive (di Bill Walsh, poi passato a lavorare per i film disneyani, come 'Mary ... Ananga! di Tiziano Sclavi, Michele Masiero,Civitelli e Giovanni Freghieri (Sergio Bonelli ...... cosa che capita spesso anche ad autori fantastici italiani,Calabrese, per esempio. Di ... in sostanza, ci spiega, nasce dal bisogno di ritrovare il piacere della lettura, laddove leggere i...«I film Boldi-De Sica specchio della società. Se proponi un film che fa ridere, ti guardano male. Non si possono più fare battute su omosessuali o donne di facili costumi» ...MotoGP: Il nuovo layout è stato pensato per la sicurezza e riduce la lunghezza di un rettilineo, ma non è detto che aiuti Fabio nell’arginare la maggiore potenza di Aprilia e Ducati ...