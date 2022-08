Ermal Meta canta Tiziano Ferro: il video in Ti Scatterò Una Foto (Di lunedì 15 agosto 2022) Ermal Meta canta Tiziano Ferro sui social e conquista tutti. Il suo video supera le 20.000 visualizzazioni solo su Twitter e consente di ascoltare uno storico brano dell’artista di Latina reinterpretato in chiave Ermal Meta. Si tratta del singolo Ti Scatterò Una Foto, contenuto nell’album Nessuno è Solo di Tiziano Ferro, risalente al 2006. Il singolo venne estratto dal disco come quarto pezzo e venne rilasciato a gennaio del 2007. Ti Scatterò Una Foto è anche nella colonna sonora del film Ho Voglia Di Te, al cinema lo stesso anno, e vanta una versione spagnola intitolata Te Tomaré Una Foto. Ancora oggi, proprio questo è uno dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 agosto 2022)sui social e conquista tutti. Il suosupera le 20.000 visualizzazioni solo su Twitter e consente di ascoltare uno storico brano dell’artista di Latina reinterpretato in chiave. Si tratta del singolo TiUna, contenuto nell’album Nessuno è Solo di, risalente al 2006. Il singolo venne estratto dal disco come quarto pezzo e venne rilasciato a gennaio del 2007. TiUnaè anche nella colonna sonora del film Ho Voglia Di Te, al cinema lo stesso anno, e vanta una versione spagnola intitolata Te Tomaré Una. Ancora oggi, proprio questo è uno dei ...

oggisettimanale : “L’uomo forte affascina perché ti toglie il peso del futuro. Non importa che non sia merito tuo, ti basta non sia t… - OndeFunky : RT @CLAUDIAMAN66: @OndeFunky come non condividere ogni parola? ?? Da leggere e rileggere?? #ErmalMeta: #Domaniepersempre @famedalupi https… - CLAUDIAMAN66 : @OndeFunky come non condividere ogni parola? ?? Da leggere e rileggere?? #ErmalMeta: #Domaniepersempre @famedalupi - AngelaChiorazz1 : RT @ujkivetmuar: Questo video non ha bisogno di descrizione. Signore e signori, Ermal Meta che canta Hallelujah ?? (pt.1) - ElisabethWolf84 : RT @ujkivetmuar: Questo video non ha bisogno di descrizione. Signore e signori, Ermal Meta che canta Hallelujah ?? (pt.1) -