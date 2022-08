DAZN non si vede, cosa succede ora? Ci sarà un rimborso? L’annuncio ufficiale (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli abbonati a DAZN hanno riscontrato un enorme disservizio nella giornata di domenica 14 agosto. Nella serata di ieri, infatti, si sono disputate due partite valide per la Serie A di calcio (Salernitana-Roma e Spezia-Empoli), ma appassionati e tifosi sono riusciti a seguire poco o nulla degli incontri in calendario. La piattaforma streaming non è infatti stata accessibile agli utenti per quasi tutti i 90 minuti, generando parecchio malcontento e una mole importante di lamentele sui vari profili social. L’inconveniente tecnico, la cui origine non è ancora stata specificata, ha provocato anche una serie di azioni da parte di alcuni gruppi politici (in piena campagna elettorale). DAZN si è scusata attraverso un comunicato stampa e ha promesso un rimborso/indennizzo a tutti gli utenti che ieri hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli abbonati ahanno riscontrato un enorme disservizio nella giornata di domenica 14 agosto. Nella serata di ieri, infatti, si sono disputate due partite valide per la Serie A di calcio (Salernitana-Roma e Spezia-Empoli), ma appassionati e tifosi sono riusciti a seguire poco o nulla degli incontri in calendario. La piattaforma streaming non è infatti stata accessibile agli utenti per quasi tutti i 90 minuti, generando parecchio malcontento e una mole importante di lamentele sui vari profili social. L’inconveniente tecnico, la cui origine non è ancstata specificata, ha provocato anche una serie di azioni da parte di alcuni gruppi politici (in piena campagna elettle).si è scusata attraverso un comunicato stampa e ha promesso un/indennizzo a tutti gli utenti che ieri hanno ...

