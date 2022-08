Dazn in tilt, interviene il Garante. La piattaforma si scusa: rimborseremo gli utenti (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo la prima giornata del campionato di calcio di Serie A è già caos streaming per i disservizi riscontrati dda molti utenti di Dazn. L'Agcom, Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, fa sapere in una nota di aver chiesto alla piattaforma "chiarimenti urgenti" su quanto accaduto e "di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera dell'Autorità". Dal canto sui Dazn s è detta "consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo la prima giornata del campionato di calcio di Serie A è già caos streaming per i disservizi riscontrati dda moltidi. L'Agcom, Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, fa sapere in una nota di aver chiesto alla"chiarimenti urgenti" su quanto accaduto e "di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera dell'Autorità". Dal canto suis è detta "consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gliche non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuniin diversi mercati in cui...

