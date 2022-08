Corsport: se non arrivano Navas o Kepa, il Napoli è pronto a dare un’??altra chance a Meret (Di lunedì 15 agosto 2022) Nonostante partirà titolare quest’oggi per la prima di campionato contro il Verona, la situazione di Alex Meret a Napoli non è delle più felici, né delle più chiare. Il portiere non vive un momento di serenità nel club azzurro che sta cercando in tutti i modi di chiudere per l’arrivo di un nuovo portiere tra Navas e Kepa, e non avverte affatto la fiducia del tecnico Luciano Spalletti, ma, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una terza strada per il futuro di Alex Il mercato vibra e, secondo abitudine, nel finale provvederà a scatenarsi: sul portiere, il Napoli ha un’??idea un po’ naif e se non riuscisse ad arrivare a Keylor Navas, il preferito, o a Kepa, che neanche guadagna poco, allora proverà a concedere un’??altra chance a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) Nonostante partirà titolare quest’oggi per la prima di campionato contro il Verona, la situazione di Alexnon è delle più felici, né delle più chiare. Il portiere non vive un momento di serenità nel club azzurro che sta cercando in tutti i modi di chiudere per l’arrivo di un nuovo portiere tra, e non avverte affatto la fiducia del tecnico Luciano Spalletti, ma, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una terza strada per il futuro di Alex Il mercato vibra e, secondo abitudine, nel finale provvederà a scatenarsi: sul portiere, ilha un’??idea un po’ naif e se non riuscisse ad arrivare a Keylor, il preferito, o a, che neanche guadagna poco, allora proverà a concedere un’??altraa ...

