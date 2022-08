Calcio, Serie A 2022-2023: vittorie larghe di Napoli e Juventus a completare la prima giornata (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel Monday Night è andato in archivio il primo turno del campionato di Calcio di Serie A 2022-2023. Due gli incontri previsti quest’oggi: la sfida tra Verona e Napoli della 18.30 e quella della 20.45 tra Juventus e Sassuolo. Al Bentegodi gli uomini di Luciano Spalletti si sono imposti per 5-2. Sono stati gli scaligeri a trovare la via della rete al 29? con Kevin Lasagna, su assist del tedesco Koray Gunter. Nell’ultima parte della prima frazione i partenopei hanno ribalto la situazione: il georgiano Khvicha Kvaratskhelia è andato a segno al 37?, mentre nel terzo minuto di recupero del primo parziale è stato il nigeriano Victor Osimhen a sfruttare un assist di Giovanni Di Lorenzo per il raddoppio. Nella ripresa il francese Thomas Henry ha pareggiato i conti per i ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel Monday Night è andato in archivio il primo turno del campionato didi. Due gli incontri previsti quest’oggi: la sfida tra Verona edella 18.30 e quella della 20.45 trae Sassuolo. Al Bentegodi gli uomini di Luciano Spalletti si sono imposti per 5-2. Sono stati gli scaligeri a trovare la via della rete al 29? con Kevin Lasagna, su assist del tedesco Koray Gunter. Nell’ultima parte dellafrazione i partenopei hanno ribalto la situazione: il georgiano Khvicha Kvaratskhelia è andato a segno al 37?, mentre nel terzo minuto di recupero del primo parziale è stato il nigeriano Victor Osimhen a sfruttare un assist di Giovanni Di Lorenzo per il raddoppio. Nella ripresa il francese Thomas Henry ha pareggiato i conti per i ...

