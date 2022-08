VIDEO – Chelsea-Tottenham finisce in rissa: Conte contro Tuchel (Di domenica 14 agosto 2022) Antonio Conte e Thomas Tuchel sono stati i veri protagonisti di Chelsea–Tottenham. I due strateghi dei due club hanno fatto dare spettacolo in campo alle proprie squadre, ma poi hanno terminato la partita con una mini rissa. I due non si sono mai stati troppo simpatici ma dopo il pareggio maturato oggi allo Stamford Bridge, è scoppiato il caos. Dopo il vantaggio iniziale di Kalidou Koulibaly, al primo gol con la maglia del Chelsea, il Tottenham ha pareggiato con Hojbjerg e poi si è trovato nuovamente in svantaggio per il momentaneo 2-1 di Reece James. A completare la rimonta e a bloccare il risultato sul 2-2 finale, ci ha pensato il solito Harry Kane al 96? su assist di Ivan Perisic. rissa Tuchel Conte ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Antonioe Thomassono stati i veri protagonisti di. I due strateghi dei due club hanno fatto dare spettacolo in campo alle proprie squadre, ma poi hanno terminato la partita con una mini. I due non si sono mai stati troppo simpatici ma dopo il pareggio maturato oggi allo Stamford Bridge, è scoppiato il caos. Dopo il vantaggio iniziale di Kalidou Koulibaly, al primo gol con la maglia del, ilha pareggiato con Hojbjerg e poi si è trovato nuovamente in svantaggio per il momentaneo 2-1 di Reece James. A completare la rimonta e a bloccare il risultato sul 2-2 finale, ci ha pensato il solito Harry Kane al 96? su assist di Ivan Perisic....

