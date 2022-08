Verona - Napoli: i convocati di Cioffi e Spalletti (Di domenica 14 agosto 2022) Gabriele Cioffi ha convocato 22 calciatori per Hellas Verona-Napoli, match valido per la 1a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domani, lunedì 15 agosto alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'. Out Ceccherini e Veloso per squalifica, assente anche Doig. I convocati del Verona 1 Montipò2 Amione5 Faraoni7 Barak8 Lazovic9 Henry11 Lasagna14 Ilic16 Chiesa18 Hongla19 Djuric20 Piccoli21 Günter22 Berardi23 Magnani24 Terracciano27 Dawidowicz42 Coppola45 Retsos61 Tameze72 Cortinovis77 Sulemana Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18.30. Il gruppo dopo una fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Gabrieleha convocato 22 calciatori per Hellas, match valido per la 1a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domani, lunedì 15 agosto alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'. Out Ceccherini e Veloso per squalifica, assente anche Doig. Idel1 Montipò2 Amione5 Faraoni7 Barak8 Lazovic9 Henry11 Lasagna14 Ilic16 Chiesa18 Hongla19 Djuric20 Piccoli21 Günter22 Berardi23 Magnani24 Terracciano27 Dawidowicz42 Coppola45 Retsos61 Tameze72 Cortinovis77 Sulemana Seduta mattutina all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi diper la prima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18.30. Il gruppo dopo una fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione ...

