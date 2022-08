Usa | un uomo si schianta con la sua auto sulle cancellate di Capitol Hill Comincia a sparare e poi si suicida La polizia | «Aveva dieci anni di precedenti penali»

(Di domenica 14 agosto 2022) Ladiha confermato che unsi èto contro la cancellata del Congresso subito dopo le 4 di mattina di oggi, ora locale (le 10 in Italia). «L’ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l’stava scendendo», ha spiegato la, precisando che quest’ultimo ha sparato diversi colpi in aria, lungo EastStreet, e poi si èto. Non sembra, al momento, che si sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. Nessun altro è rimasto ferito. Secondo quanto riporta Abc News, l’era già conosciuto alle forze dell’ordine e«una storia di...

RaiNews : Usa, un uomo si è schiantato con la sua auto in fiamme contro la cancellata di Capitol Hill, ha iniziato a sparare… - SkyTG24 : Usa, uomo si schianta con auto su cancello Capitoll Hill, poi inizia a sparare e si uccide - _Nico_Piro_ : #Guerra #Ucraina il Pentagono annuncia un miliardo di dollari di nuovi aiuti militari. È il più grande stanziamento… - giulicitte52 : @mgmaglie @washingtonpost Gli USA di Obama burattinaio e il vecchio rinco che fa il suo fantoccio son ben peggio de… - Cipensoio3 : @abbassoilcirco Ciccia Pier è il suo uomo e Giulia può permettersi questo ed altro e Pier le mani le usa solo per… -

Il terrore torna a Capitol Hill. Dopo l'assalto del 6 gennaio 2021 e nel pieno delle tensioni seguite al blitz dell'Fbi nella residenza di Trump in Florida, unsi lanciato con l'auto a tutta velocit sulla barriera di protezione in cemento del Congresso, sceso dal veicolo in fiamme, ha sparato alcuni colpi in aria e poi ha rivolto la pistola contro di s ...... i mammiferi marini sono diffidenti nei confronti dell'e rimangono ai margini esterni della ... Diritti vietati. Salman Rushdie verso la via della guarigione. La famiglia estremamente sollevata ...Si è schiantato con la propria auto contro il cancello di Capitol Hill poi la vettura ha preso fuoco. L'episodio è avvenuto alle 4 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, uomo si schianta con auto su cancello Capitoll Hill, poi inizia a sparare e si uccide ...