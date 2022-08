Serie A, subito rabbia al Var: Sampdoria e Udinese non ci stanno (Di domenica 14 agosto 2022) Prime quattro partite di Serie A della nuova stagione ed è subito polemica con il Var: Sampdoria e Udinese non ci stanno Prime quattro partite di Serie A della nuova stagione ed è subito polemica con il Var: Sampdoria e Udinese non ci stanno. I friulani con Marino nel post partita indignati per il rigore assegnato al Milan. Il dirigente bianconero non si è risparmiato sulle parole nei confronti delle scelte arbitrali. Qualche chilometro più a ovest a Genova anche Giampaolo ha avuto, a detta sua, un torto. Il gol annullato a Caputo, che avrebbe dato il vantaggio alla Sampdoria, ha fatto infuriare il tecnico blucerchiato. Nuova Serie A, ma vecchi veleni: la Var continua a far ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Prime quattro partite diA della nuova stagione ed èpolemica con il Var:non ciPrime quattro partite diA della nuova stagione ed èpolemica con il Var:non ci. I friulani con Marino nel post partita indignati per il rigore assegnato al Milan. Il dirigente bianconero non si è risparmiato sulle parole nei confronti delle scelte arbitrali. Qualche chilometro più a ovest a Genova anche Giampaolo ha avuto, a detta sua, un torto. Il gol annullato a Caputo, che avrebbe dato il vantaggio alla, ha fatto infuriare il tecnico blucerchiato. NuovaA, ma vecchi veleni: la Var continua a far ...

