Rushdie staccato dal respiratore è di nuovo in grado di parlare (Di domenica 14 agosto 2022) - Migliorano le condizioni dello scrittore accoltellato da un fanatico integralista durante un suo intervento in un convegno nello stato di New York, ma è ancora in condizioni ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 agosto 2022) - Migliorano le condizioni dello scrittore accoltellato da un fanatico integralista durante un suo intervento in un convegno nello stato di New York, ma è ancora in condizioni ...

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare - Radio1Rai : ?? La BBC ha annunciato che Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è in grado di parlare. Lo scrittore e… - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ?? La BBC ha annunciato che Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è in grado di parlare. Lo scrittore era in gra… - sole24ore : #SalmanRushdie staccato dal respiratore, riesce a parlare: - RSInews : Rushdie si sta riprendendo - Lo scrittore accoltellato venerdì scorso è stato staccato dal respiratore e riesce a p… -