Reddito di cittadinanza, chi vuole lo stop e chi chiede modifiche: programmi a confronto (Di domenica 14 agosto 2022) Da sempre nel mirino del centrodestra (oltre che di Italia viva). La Lega denuncia le troppe frodi e invoca una «riforma profonda». Fdi è per l'abolizione. Il Pd chiede di seguire le indicazioni della Commissione Saraceno, a partire dall'ingiustificata penalizzazione delle famiglie numerose e/o con minori

