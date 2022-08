Occhio all’auto | i modelli più rubati e le regioni più critiche

Leggi su quifinanza

(Di domenica 14 agosto 2022) È un’estate difficile quella degli automobilisti italiani: iniziata con una serie di rincari da record sul prezzo del carburante a causa delle ripercussioni della guerra in Ucraina, sta proseguendo con la (quanto mai prevedibile) sequenza di fine settimana da bollino rosso o nero per la mole spropositata di cittadini in viaggio per le vacanze d’agosto. Di mezzo, anche la questione dei tratti autostradali che hanno visto un cambio inatteso delle società concessionarie che si occupano della gestione delle infrastrutture e della manutenzione, con i prezzi al casello che hanno subito diverse oscillazioni nel mese di luglio. C’è dunque una forte preoccupazione tra i tantissimi cittadini italiani dotati di vettura: sono circa 39 milioni i mezzi circolanti nel nostro Paese, secondo quanto riportato dai dati diffusi da Unrae in riferimento allo scorso anno. E a peggiorare ulteriormente la ...