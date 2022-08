Nuoto | Europei nuoto 2022 | Kristof Milak trionfa nei 100 farfalla Rivolta 6°

Leggi su oasport

Missione compiuta pernei 100aglidi. Al Foro Italico di Roma l'ungherese termina la gara in 50"33 e vince la medaglia d'oro. Con questo successo il classe 2000 bissa il trionfo dei recenti Mondiali di Budapest e si conferma il più forte di tutti in questa gara. Dopo aver virato ai 50 metri in seconda posizione in 23.47, l'argento olimpico in carica ha cambiato marcia fino a vincere con il terzo tempo assoluto stagionale. Per quanto riguarda le altre medaglie l'argento è andato allo svizzero Noe Ponti (50.87), mentre il bronzo se lo è aggiudicato il polacco Jakub Majerski (51.22), autore di una grande rimonta nella seconda parte di gara.