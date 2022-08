Monza, Berlusconi: «Ho detto ai ragazzi che bisogna crederci» (Di domenica 14 agosto 2022) Le parole di Berlusconi dopo la sconfitta del Monza contro il Torino: «É chiaro che dobbiamo migliorare ancora moltissimo» Silvio Berlusconi ha parlato dopo la sconfitta del suo Monza contro il Torino. Di seguito le sue parole. OBIETTTIVI – «Il Monza deve chiaramente migliorare molto. Tre dei giocatori che hanno appena firmato, hanno giocato perché erano super allenati. Il Monza in Champions? No, la mia era una battuta. Ma dopo questa sconfitta, ai ragazzi ho detto che bisogna crederci, chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince». MERCATO – «Ci metteremo un po’ di tempo, abbiamo cercato di rinforzare la squadra, un po’ di tempo ci metteremo per oliare i meccanismi. Speriamo di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Le parole didopo la sconfitta delcontro il Torino: «É chiaro che dobbiamo migliorare ancora moltissimo» Silvioha parlato dopo la sconfitta del suocontro il Torino. Di seguito le sue parole. OBIETTTIVI – «Ildeve chiaramente migliorare molto. Tre dei giocatori che hanno appena firmato, hanno giocato perché erano super allenati. Ilin Champions? No, la mia era una battuta. Ma dopo questa sconfitta, aihoche, chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince». MERCATO – «Ci metteremo un po’ di tempo, abbiamo cercato di rinforzare la squadra, un po’ di tempo ci metteremo per oliare i meccanismi. Speriamo di ...

