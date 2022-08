sportli26181512 : Mls, show del #Toronto: in gol #Insigne e #Bernardeschi: Il club canadese si è imposto 3-1 contro il Portland. Senz… - OdeonZ__ : Fuochi d'artificio italiani in Mls: Insigne e Bernardeschi show, il Toronto vince - zazoomblog : Fuochi dartificio italiani in Mls: Insigne e Bernardeschi show il Toronto vince - #Fuochi #dartificio #italiani… - sportli26181512 : Fuochi d'artificio italiani in Mls: Insigne e Bernardeschi show, il Toronto vince: Fuochi d'artificio italiani in M… - serieAnews_com : #MLS, grazie alle reti di #Bernardeschi e #Insigne #TorontoFC può ancora sognare i #playoff. -

Corriere dello Sport

TORONTO (Canada) - Importantissimo successo del Toronto nella 25ª giornata del gruppo Est di: il 3 - 1 inflitto ai Portland Timbers permette al club canadese di agganciare Atlanta Utd e Charlotte a quota 29 punti, al penultimo posto della classifica, a +7 sul fanalino di coda DC United. ...vantaggio Toronto era passato in vantaggio al 41' con Jonathan Osorio, con Portland che pareggiava al 73' grazie al primo gol indi Josecarlos Van Rankin. I canadesi sono imbattuti dall'arrivo ... Mls, show del Toronto: in gol Insigne e Bernardeschi L’ex Napoli firma il vantaggio al 79’, l’ex Juve mette al sicuro il successo 6’ dopo. Dal loro arrivo i canadesi sono imbattuti (3 vittorie e un pari) ...Another weekend of MLS action came packed with goals, with the Philadelphia Union, Los Angeles FC and Austin FC each winning to continue their dominance ...